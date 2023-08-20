Новые правила вручения повесток в Украине: адвокат объяснил, к каким последствиям это приведет

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566, по которому внесут изменения по мобилизации. В частности, нардепы хотят расширить список лиц, которые могут вручать повестки призывникам и военнообязанным в Украине.

Адвокат Роман Симутин на своем ютуб-канале рассказал о нововведениях.

Он рассказывает, что указанные изменения планируется внести в часть 12 статьи 38 закона Украины о воинской обязанности и военной службе. Несмотря на то, что подобные инновации уже закреплены в постановлении Кабмина 1487 г. от 30 декабря 2022 года, они "де-факто мертвые и не выполняются".

"Интересная суть и последствия принятия такого закона. Первая цель понятна — сбить частично негатив с ТЦК и перевести на другую категорию граждан. Вторая заключается в следующем: постановления и штрафы, выносимые начальниками ТЦК, разваливаются в судах в основном по причине недоказанности вручения повестки. В качестве доказательств используются объяснения самих работников ТЦК и их рапорты, что вообще подвергает сомнению их беспристрастность", — объясняет Симутин.

Также по его словам, при "правильном" подходе и дворники, и представители ЖЭКов, и управляющие ОСМД будут беспристрастными свидетелями для судей. Так что постановлений можно будет наклепать еще больше.

"Интересный момент — хотят уполномочить на вручение повесток владельцев домов. Это я сам себе должен вручить повестку и своим родственникам? Согласно решению Конституционного суда 2004 года жители многоквартирных домов являются совладельцами, фактически собственниками. Их доля не измеряется только квартирой, но и площадями общего пользования", — добавил он.

Напомним, автором инициативы является нардеп от фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу. В случае принятия документа повестки военнообязанным смогут вручать консьержи, дворники, другие работники ЖЭО, ОСМД и других обслуживающих дома организаций.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые правила мобилизации! Повестки, выплаты, увольнения – все, что нужно знать

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