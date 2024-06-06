Новые работы и минеры на фронте: эксперт рассказал, что может заменить личный состав на фронте

Есть турели, которые могут использовать пушки, чтобы бить по вражеским окопам.

Работы, то есть передвижные турели, смогут применять пушки на фронте.

Об этом рассказал в эфире "КИЕВ 24" эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

"У нас есть турели, которые могут использовать пушки, чтобы бить по вражеским окопам. Есть определенный перечень военных операций, выполняемых отдельными военными — стрелками, гранатометчиками. И здесь мы говорим о том, что происходит замена личного состава на роботизированную систему. И за за счет того, что мы можем получить определенное количество таких систем, мы можем беречь личный состав", – сказал эксперт.

Напомним, видео с работой новых роботов и минеров, помогающих Силам обороны на фронте, обнародовала платформа UNITED24. Они могут выполнять различные задачи, прежде всего, для уничтожения враждебных целей.

Также ранее ВСУ показали мощные кадры разгрома российской бронетехники. В Донецкой области украинские бойцы сильно разгромили вражескую бронетехнику и ликвидировали пехоту РФ.

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