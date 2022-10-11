Новые ракетные удары по Украине 11 октября: что происходит и чего дальше ждать от России

Российские оккупанты 11 октября снова атаковали Украину ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Во вторник под ударами оказались Киевская область, Запорожье, Винницкая область и юг страны. Масштаб атаки не так велик, как накануне, однако украинцев призывают не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге. В свою очередь, эксперты рассказали, возможно ли повторение Россией массированной атаки 10 октября.

Новые ракетные удары

Почти на всей территории Украины утром во вторник была объявлена воздушная тревога.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины в течение дня. Экстренные оповещения от ГСЧС поступила жителям Киевской, Днепропетровской и других областей.

Фото: alerts.in.ua

Сообщается, что крылатые ракеты были выпущены из Каспийского моря.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о сбитии двух российских ракет на Киевщине.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что силы ПВО хорошо отработали на юге по предыдущей партии российских ракет.

11 октября враг нанес удар по Запорожью 12 ракетами С-300, которые попали в гражданские объекты.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, 2 ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты поразили учебное заведение. Также повреждена школа и амбулатория.

Фото: Telegram / Александр Старух

Оккупанты 11 октября атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камикадзе Shahed-136.

"Совершена атака на Ладыжисскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе Shahed-136. Все службы работают. Соблюдайте меры безопасности во время воздушной тревоги", — сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Бозров.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Во вторник Россия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе Shahed-136. Их сбили силы противовоздушной обороны. Так, над Николаевской областью было сбито пять дронов, над Одесской – еще три.

В Хмельницкой области утром работала противовоздушная оборона, слышались взрывы. Впоследствии стало известно об уничтожении вражеского Shahed-136.

Хватит ли у оккупантов ракет?

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что при "умном использовании" ракет в России хватит до весны.

"Умное использование – это 5-10 ракет в сутки. 5-10 мы легко сбиваем. Подобных ударов (как 10 октября - ред.) они могут повторить 2-3, но это не может стать системой", – заявил Арестович.

Военный эксперт Павел Лузин рассказал, что для обстрелов Украины 10 октября Россия накапливала ракеты несколько месяцев. По его словам, сейчас у Кремля нет запасов крылатых ракет для повторения подобных массированных атак.

"Те 83 ракеты, которые Россия использовала, их несколько месяцев накапливала. Это если говорить о крылатых ракетах. Старые советские ракеты Х-22, зенитные ракеты от С-300, ракеты "Точка-У", "Ураган" — этого хорошо хватает еще, но тоже немного. Для террора хватает, но ни для чего больше", — подчеркнул Лузин.

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак назвал атаку 10 октября местью за Крымский мост и добавил, что запасы ракет у оккупантов не безграничны. По его словам, массированный ракетный террор городов фиксирует стратегическую ограниченность действий России и импульсивную истерику с запуском всех конвенционных средств атаки.

"Происходившие в Днепре взрывы менее мощные, чем когда запускаются большие ракеты Х-101, Х-22. Это несколько меньше. Я не исключаю, что значительное количество этих ударов – это иранские дроны, и значительное количество этих ударов – это С-300 в их новом варианте ударов по наземным целям. Сколько там было настоящих больших ракет... Возможно, что-то было, но, в конце концов, и такой вариант означает, что стреляют тем, чем могут продемонстрировать такой массированный ответ", - подчеркнул Ижак.

В свою очередь, заместитель начальника Управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович предупредил, что угроза новых ракетных ударов России сохраняется.

"Советского хлама, который хранится у них на складах, еще достаточно. Угроза ракетных ударов существует когда угодно, поэтому не надо терять бдительность. Призываю граждан соблюдать меры безопасности. В случае объявления воздушных тревог направляться в укрытия и не пренебрегать воздушными угрозами", — заявил он.

Военный эксперт Олег Жданов тоже предполагает, что ракетные удары по Киеву и другим городам в ближайшие дни могут повториться, но не в таком количестве, как утром 10 октября.

"У Путина очень много критиков со стороны национал-патриотов, особенно после удара по Крымскому мосту. Критикуют из-за того, почему Россия не бьет по центрам принятия решений. Кстати, он сам признал на Совбезе РФ, что они нанесли удары по критической инфраструктуре. Он лично признал, что они устраивают террор против украинского населения. Это был "имиджевый" удар", — говорит Жданов.

Массированный обстрел Украины 10 октября

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только до обеда оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

По состоянию на 17:00 произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве, произошло более 30 пожаров. В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89.

Массированные ракетные удары по Украине россияне планировали еще со 2-3 октября, основной целью РФ было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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