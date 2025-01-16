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Новые реактивные дроны скоро смогут поражать самолеты РФ на аэродромах: детали

Новые реактивные дроны скоро смогут поражать самолеты РФ на аэродромах: детали

Украинские беспилотники/Иллюстративное фото: heroesukraine.org

Авиационный эксперт объяснил, почему украинским дронам раньше не удавалось поразить самолеты на российском аэродроме "Энгельс".

Завершается испытание реактивных украинских дронов, которые смогут быстро поражать самолеты РФ на аэродромах.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "КИЕВ24".

Энгельс — очень мощная база: все ракеты и снаряды расположены под землей. Именно поэтому украинским дронам не удается поразить самолеты на аэродроме, поскольку РФ успевает поднять их на воздух", — объясняет авиационный эксперт.

Пока все объекты в России защищаются пулеметным огнем, мобильными группами или в лучшем случае РЭБами, добавляет он.

Напомним, в результате атаки на Киев 16 января обломки беспилотников упали в пяти районах, повредили легковой автомобиль и фасад.

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