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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Новые реактивные "Шахеды": есть ли у Украины ответ — военный объяснил

Юрий Федоренко рассказал, что Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Юрий Федоренко

Юрий Федоренко

Украина прорабатывает возможность разработки и производства реактивных дронов-перехватчиков в ответ на создание Россией реактивных «Шахедов».

Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в интервью Radio NV.

«Еще дальше будет делать враг? Он уже сегодня определил задачу сделать „шахеды“ реактивными. Что означает реактивные? Значит, они будут двигаться с большей скоростью. И, соответственно, те дроны-перехватчики, которые у нас есть в значительном количестве, станут неэффективными, потому что они не могут догнать реактивный „шахед“, — объяснил военный.

По его словам, сегодня, как украинские производители, так и производители страны-партнеров, проработают возможности разработки, тестирования и затем опытной эксплуатации с последующим взятием на вооружение реактивных перехватчиков.

Федоренко усматривает в этом и негативный момент — в том, что противник навязывает свои правила игры.

«Позитивный — что у нас нет такого момента, когда непонятно, что делать. Есть четкий путь, нужно только своевременно нарастить способности, призвать и научить людей и соответственно организовать эшалированную систему противовоздушной обороны», — подытожил Юрий Федоренко.

Раньше мы писали, чем опасны реактивные «Шахеды», которые начала применять Россия.

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