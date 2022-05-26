Новые рельсы из "Азовстали": самый длинный трамвайный маршрут Украины из Киева в пригород возобновил работу

Киев и его живописную окраину Пущу-Водицу соединяет 12 трамвай, легендарному маршруту уже более ста лет.

Железнодорожный путь пролегает прямо через лес, а маршрут самый длинный в Украине, говорится в ТСН.

Трамвай стартует с самого центра старинного Киева на Пололи и дальше почти 20 километров пути в Пущу-Водицу. Путешествие в более часа проходит сквозь исторический Подол, стадион «Спартак», блошиный рынок, спальный район Куреневка.

На 12 маршруте имеется важный момент, когда трамвай резко из чуть ли не промышленной зоны оказывается в густом лесу. Трамвай с полчаса движется прямо через чащу, и путей не видно.

В транспорте местные, которые делятся своими воспоминаниями в последние месяцы войны. Ольга Ивановна живет на первой линии, ее дочь две недели войны не могла выехать из соседнего Гостомеля. «Без воды, без газа, без электричества, без ничего», – рассказывает женщина.

В конце концов, семью Ольги Ивановны приютили родственники в центре Киева. В Пущу женщина вернулась всего месяц назад. «Я впервые еду трамваем, мы очень довольны, что трамвай ходит, очень соскучились», – говорит она.

Жительница соседней Горенки Виктория оккупацию родного села пережидала в Калуше Прикарпатья. Говорит, счастлива вернуться в родные края. И размышляет за что Пущу так любят киевляне. «Видимо за ее природу, за озера, за воздух. На пляжах очень много летом киевлян отдыхают. Все у нас в Пуще было хорошо, пока война не началась», — говорит Виктория.

Через час конечная остановка – 14 линия. Водитель не сдерживает эмоций. «Первая поездка. Я всю дорогу плакала. А плакала, потому что по дороге даже лес и тот печальный. Не такой, как всегда. Он всегда весел, всегда встречает, а теперь я не узнала, я не узнала его», — говорит Валентина, которая по этому маршруту возит пассажиров десятки лет.

Остановка на 14 линии иссечена осколками, а соседнее кафе – выгорело. В пепелище превратилась электроподстанция, питавшая трамвайные провода.

Во время Первой и Второй мировых войн этим маршрутом раненых бойцов доставляли в больницы. Немцы разрушили путь, впоследствии его восстановили. Теперь история повторяется уже с фашистами нынешнего столетия. Из-за обстрелов россиян "Киевпасстрансу" пришлось заменить 260 метров полотна. «Это очень хорошие пути, из Мариуполя, из «Азовстали». Очень символично, что это мариупольские из «Азовстали» рельсы», — говорит спикер КП "Киевпасстранс" Олег Грищак.

В настоящее время военные и спасатели запрещают ходить глубоко в лес или пляж. Там ведь еще могут быть неразорванные снаряды. Впрочем, местные возвращаются к привычной жизни.

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