Новые смерти в Донецкой области из-за обстрелов: россияне применяют термобарические боеприпасы против мирного населения

В Донецкой области среди частного сектора пиротехники собирают остатки вакуумных бомб, которыми оккупанты обстреливают жилые районы. Уничтожать опасные находки саперам приходится вплотную к местам, где идут активные боевые действия, говорится в ТСН.

Боевую часть от противотанковой управляемой ракеты, которая могла сдетонировать в любой момент, пиротехники нашли возле жилого дома. Среди опасных находок и термобарическое оружие, действующее особенно беспощадно. Он выпускаются из реактивных систем залпового огня, их в ракете три штуки, они спускаются на парашюте и делают свое дело. Это редкие боеприпасы, но они используются», — показывают пиротехники находку.

Кассетные элементы снарядов разлетаются на многие километры, разрушая все вокруг. Чаще всего россияне бьют ими именно по гражданским, так что работа саперов здесь продолжается круглосуточно.

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Понимая риски, мирные украинцы продолжают уезжать. Сына с матерью, обладающих инвалидностью, волонтеры разместят в специализированном заведении Днепра, а одинокую пенсионерку, квартира которой была уничтожена ударом, поселят в Кропивницком.

Галина с дочерью едут из Славянска к родственникам в Черкассы. Хотя украинские армейцы оттесняют оккупантов все дальше от города, отапливать дом зимой семье будет нечем. «Трудно, ни газа, ни дров. Думаем, что скоро закончится и поедем домой», — говорят родственники.

Около двухсот человек с разными судьбами и из разных городов Донетчины грузят вещи в эвакуационный поезд. «Ежедневно с вокзала отправляется эвакуационный поезд во Львов и Кировоградскую область, который следует за отдельным расписанием. Газоснабжение в области отсутствует, есть перебои со светом и водой, поэтому люди преимущественно выезжают в более безопасные и оборудованные области», — говорит главный инспектор отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Донбасса Инна Фомина.

Местная администрация настоятельно рекомендует людям выезжать из мест, куда достает российская артиллерия. Только за минувшие сутки россияне убили четырех мирных людей.

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