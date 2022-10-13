Новые средства ПВО для Украины: как Запад поможет защитить небо от ракет

Министры обороны стран НАТО провели в Брюсселе уже шестую встречу в формате "Рамштайн", посвященную военной помощи Украине. Запад поддержал предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Кроме того, правительство Германии ранее приняло решение предоставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, первый из которых уже прибыл к месту назначения.

ТСН.ua собрал подробности, как Запад поможет защищать Украину от ракетных атак.

Украинская ПВО стала приоритетом для Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе заявил, что союзники сфокусируются на системах противовоздушной обороны для Украины.

"Топ-приоритетом станет больше систем противовоздушной обороны для Украины", – подчеркнул он.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что одной из систем противовоздушной обороны, о которой просит Украина, является Hawk или усовершенствованная система Hawkeye.

"Это система средней высоты, средней дальности. Это старая система, но она достаточно эффективна", – отметил он.

Милли также намекнул на создание вместе с союзниками интегрированной ракетной системы обороны для закрытия украинского неба, используя различные системы ПВО и ПРО: американские Patriot, израильский "Железный купол" и немецкие IRIS-T.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. Ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM могут использоваться и системами противовоздушной обороны NASAMS. Британцы также передадут сотни ракет для ПВО других типов.

"Последние неизбирательные удары России по гражданской инфраструктуре в Украине требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Итак, сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет AMRAAM в Украину", – сказал министр обороны Соединенного Королевства.

На заседании "Рамштайна" глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 млн евро. Правительство Нидерландов обычно неохотно раскрывает информацию о конкретной военной поддержке Украины, но на этот раз сделано исключение, чтобы продемонстрировать, что последние ракетные обстрелы России не остались без последствий.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Запад наконец-то начал понимать масштаб угрозы, исходящей от России:

"Запад не просто понимает. В их сознании есть то, что если у нас обрушится энергетическая система, то они же и нас будут спасать. Вся тяжесть гуманитарной нагрузки ляжет на Европейский Союз, на соседние страны по поставкам сюда продовольствия, топлива, генераторов и всего остального .Это будет просто гуманитарная катастрофа континентального масштаба, поэтому наконец до них доходит, что нужно дать комплексы для защиты".

Немецкие IRIS-T – усиление для Украины

Эксперт Олег Жданов говорит, что немецкие IRIS-T способны существенно усилить украинскую ПВО.

"IRIS-T – это последняя разработка в противоракетной системе. Комплекс среднего радиуса действия, дальность поражения до 40 км, высота поражения цели до 25 км. Это батарея, шесть пусковых установок, три радиолокационных станции и 24 ракеты. Ракеты развивают скорость до 3600 км/ч, они сверхзвуковые. Время реакции у него 15 секунд на цель. Система одновременно может видеть 2500 целей. Если бы такой комплекс закрывал небо Киева, то мы можем гарантировать, что более 90% было бы сбито летящего в направлении города", – объяснил эксперт.

Жданов отметил, что украинская система ПВО основана на старых советских комплексах, не имеющих 360 градусов обзора, а только закрывающих какой-то сектор, в отличие от IRIS-T, возможности которого ограничиваются лишь количеством ракет в пусковых установках.

Военный аналитик, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун говорит, что IRIS-T – это совершенно новая система, которая еще ни разу не была применена в боевых условиях.

"Наверное, самому производителю будет интересно подтвердить те или иные параметры. Система может перехватывать несколько целей одновременно, и реально может закрыть частично один из крупных промышленных центров. Не говорю, что она может полностью обеспечить покой, например, такого города, как Белая Церковь или Кривой Рог, но если она будет включена в общую систему нашей противовоздушной обороны, она очень серьезно перехватывает на подходе те ракеты, которые могут прорвать нашу глубинную систему ПВО – то, что обеспечивают наши С300 и другие комплексы", — объяснил Ягун.

По его словам, IRIS-T по сравнению с "Буками" имеет больше ракет и большую возможность захвата целей.

"Все это в комплексе дает уверенность, что она принесет очень серьезную помощь в нашей противовоздушной обороне", – заявил он.

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