Новые стандарты БОВП в Сухопутных войсках: что изменилось в подготовке рекрутов

Новые стандарты БОВП

Реклама

В учебных центрах Сухопутных войск обновили стандарты БОВП. В частности, изменилась логика преподавания и допрофессиональная подготовка рекрутов. Теперь БОВП в Сухопутных войсках будет проводиться с акцентом на действия в составе малых тактических групп.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Изменения в БОВП: предусматривающие новые стандарты

В Сухопутных войсках ввели БОВП (базовая общевойсковая подготовка — ред.) по новой программе. Изменения произошли в шести обучающих центрах.

Реклама

Обновленную программу для военных разработали на основе опыта 151-го учебного центра. Изменения должны дополнить систему тренировок и учесть потребности адаптации к нынешним условиям войны.

Срок обучения остается неизменным — новобранцы будут тренироваться 51 день. Хотя набор упражнений практически не пересматривался, сам подход к обучению стал совсем другим.

Обучение выстроили по схеме «от простого к сложному». Курсанты каждый день повторяют базовые движения, пока не доведут их до автоматизма — это помогает быстро и надежно усвоить материал.

На огневой подготовке каждая последующая задача становится несколько сложнее предыдущей. В тактике главный упор теперь будут делать на слаженную работу в малых тактических группах.

Реклама

Время на изучение медицинской помощи увеличили на 12 часов. Это время удалось выделить благодаря исключению старых и неактуальных упражнений.

Курсантов будут активно обучать бороться с вражескими FPV-дронами. Для этого будет использоваться лазерная система «лазертаг», которая полностью имитирует реальный двусторонний бой и атаки дронов.

За каждым взводом будет закреплен конкретный командир и инструктор. Они будут выполнять роль менторов, поэтому любой курсант сможет обратиться к ним за советом или помощью в любой момент.

Главным новшеством стало появление допрофессиональной подготовки. Курсанты по собственному желанию могут глубже изучить направления, которые сейчас пользуются наибольшим спросом на передовой:

Реклама

стрелок-оператор;

стрелок-спасатель;

командир малой тактической группы

Углубленный факультатив доступен не каждому. Туда отбирают только мотивированных бойцов, которые способны к таким задачам и показали лучшие результаты во время базовых занятий.

Начальные результаты доказывают, что такой подход является эффективным. Благодаря профессионализму инструкторов и индивидуальному подходу к людям анкетирование показало: абсолютно все курсанты оценили свои новые знания как достаточные или высокие.

В Украине молодежь будут готовить к сопротивлению: что известно

Напомним, Верховная Рада приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению, согласно которому в университетах и колледжах внедрят дисциплину «Основы национального сопротивления».

Как сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, курс будет охватывать базовые навыки безопасности, действия в кризисных ситуациях и основы домедицинской помощи. Обучение распространяется на студентов независимо от пола, однако для лиц с особыми образовательными потребностями или религиозными убеждениями, которые не допускают пользование оружием, предусмотрены другие направления овладения дисциплиной.

Реклама

В Минобразования заверили, что изучение этого курса не предусматривает принесения военной присяги, медицинского осмотра, прибытия в ТЦК, пребывания на полигонах сил обороны, получения военно-учетной специальности или обретения статуса военнообязанного.

Для учреждений высшего образования это решение означает переход от действующей модели базовой общевойсковой подготовки (БОВП), которая состояла из 10 кредитов ЕКТС (3 теоретических и 7 практических) к более широкой системе национального сопротивления.

Новости партнеров