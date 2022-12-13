Новые технологии помогают избавлять от ампутаций бойцов с Бахмутского направления

Спасение от ампутаций – в Днепре медики задействовали современные технологии, чтобы уберечь конечности раненых бойцов. Здесь лечат защитников из Бахмутского направления, ныне самый горячий. Врачи говорят, делают все возможное, чтобы бойцы не только выжили, но и могли после выздоровления вернуться к полноценной жизни, говорится в ТСН.

Едва не остался ноги и даже жизни — Юрий вспоминает, как попал под минометный обстрел. "Я даже не успел среагировать. Начало свистеть над головами. Один за другим выхлопы: бух, бух, бух! Я спиной за камни, а ноги выступали. Согнул так под себя и слышу такой удар как кувалдой ударили. Тупой удар и все, нога сложилась”, — вспоминает он.

Осколок разбило бедро, говорят врачи, ранение было крайне сложное и опасное. "Энергия взрыва — он летит с огромной скоростью и травмирует мягкие ткани, и кости ломает. Это большой обломок. Пуля примерно таких же размеров", — говорят медики.

Медики тщательно собирали разбитые кости, чтобы ногу можно было спасти. Операция сложная и дает возможность полностью выздороветь.

Юрий вспоминает мирную жизнь, сам из Закарпатья, до российского вторжения работал строителем, управлял краном и возводил мосты. Радуется, что жив, впрочем, волнуется, что после победы не сможет с травмированной ногой работать не строительстве. Но врачи успокаивают, им удалось сохранить ногу и ее функции, так что после реабилитации мужчина сможет подняться на кран, чтобы снова строить мосты уже в мирной стране.

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