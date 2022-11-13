Новые условия для наступления ВСУ: эксперт объяснил, почему нельзя давать времени россиянам для передышки

Россия пытается накопить необходимые ресурсы, но для этого нужно время.

Украинские войска получили возможность активизировать контрнаступление, пока россияне не собрали резервы и не построили более мощные оборонные позиции.

Такое мнение высказал эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире "Эспрессо".

"Сейчас создаются новые условия, чтобы Украина продолжила наступательные действия, и как раз Россия ищет возможности для остановки украинского наступления и получения передышки или даже начала консультаций, чтобы собрать резервы, возможно, на севере — в Беларуси, подтянуть больше сил в Мелитополь и построить более мощные оборонные позиции и обеспечения на левом берегу Херсона”, — отметил он.

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По его словам, россиянам нужно время для того, чтобы решить все эти задачи. ВСУ создадут большие проблемы для оккупантов, если этого времени им не будут давать, активизируя свое наступление.

Напомним, ВСУ сейчас могут наносить удары практически до предела с оккупированным Крымом. Это дает потенциал для огневого контроля и мощного поражения сил и средств врага, в частности, для поражения складов с боеприпасами и для уничтожения логистического обеспечения, с чем у ВС РФ сейчас возникают проблемы.

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