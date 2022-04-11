Новые условия для украинских беженцев в Польше: что нужно знать

Новые условия для украинских беженцев в Польше: что нужно знать

В Польше для временных переселенцев из Украины решили изменить условия проживания. Что теперь ждет украинцев, которые убегают от войны – читайте в материале ТСН.ua.

За рубежом бежающим от войны украинским беженцам пытаются предоставлять улучшенные условия проживания и определенные льготы. В частности, новые послабления были введены в Польше.

Водительские удостоверения беженцев

Как сообщает УкрАвтопром, беженцы из Украины до конца 2022 года могут не обменивать в Польше свои водительские удостоверения.

Обычно в Польше иностранное водительское удостоверение действует всего лишь 183 дня после получения водителем права на постоянное или временное проживание. Когда этот полугодовой срок истекает, человеку нужно свое водительское удостоверение обменять.

Однако в связи с военными действиями в Украине до конца 2022 года украинцы могут не обменивать свои водительские удостоверения, даже если срок их действия истек. Этот закон действует для всех беженцев, находящихся в Польше, независимо от того, границу с какой страной человек пересек.

Передвижение поездами

Портал "ВПольши.pl" сообщил, что в Польше также ввели новые правила для тех беженцев, которые пользуются городским и междугородным транспортом.

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Еще с начала российского вторжения все украинцы имели право на бесплатный проезд во втором классе поездов эконом класса (так называемые TLK и IC). Однако раньше для проезда в таком транспорте граждане Украины могли просто показать свой паспорт. С 1 апреля 2022 правила изменились: бесплатный проезд в этих поездах остается, но им могут пользоваться только те украинцы, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года.

Услуга бесплатного проезда предоставляется следующим категориям:

женщинам;

детям до 18 лет;

мужчинам с инвалидностью в возрасте от 18 до 60 лет;

мужчинам старше 60 лет.

Украинцы, направляющиеся в Германию, Чехию, Австрию, Словакию, Венгрию, будут получать специальный бесплатный билет до последней станции на территории Польши. Далее будут действовать правила, существующие на железной дороге той страны, куда человек отправляется.