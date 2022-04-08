Новые условия для украинских переселенцев в Германии: что нужно знать / Pexels

Новые условия для украинских переселенцев в Германии: что нужно знать

Новые условия для украинских переселенцев в Германии: что нужно знать

В Германии для временных переселенцев из Украины решили улучшить социальные гарантии. Какую помощь теперь могут получить убегающие от войны украинцы — читайте в материале ТСН.ua.

С 24 февраля 2022 года после вторжения России в Украину многие украинцы выехали за границу. Каждая страна предлагает для вынужденных переселенцев всевозможные социальные гарантии и финансовую помощь. Недавно некоторые изменения приняли в Германии. Отныне для украинцев, получивших временную защиту в Германии, доступен уровень поддержки по социальной программе Hartz VI. Что это такое и чего можно ожидать?

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2 млрд евро было выделено немецким правительством для поддержки украинцев, вынужденно покинувших свою страну и поселившихся в Германии. Об этом сообщили в Deutsche Welle. Все эти средства будут направлены на содержание переселенцев в рамках программы социального обеспечения Hartz VI. Это неофициальное название программы по безработице, существующей в стране. Причем граждане Украины получат такой же уровень поддержки, что и немцы в рамках программы.

Какая помощь доступна украинцам?

С 1 июня 2022 украинцы, временно находящиеся в Германии, смогут получать базовые социальные выплаты. Их месячный размер в среднем составляет 400 евро (около 12 817 гривен). Также переселенцы получат и другие возможности. В частности:

облегченный доступ к центрам занятости и здравоохранения;

возможность поскорее поступить на бесплатные курсы изучения немецкого языка.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца: " Включение в базовую систему социального обеспечения Германии облегчит украинским беженцам интеграцию и пребывание в Германии ".