Новые выплаты военнослужащим: что может измениться в законе о мобилизации

Роман Костенко рассказал, как должны измениться денежные выплаты военным ВСУ.
Одну из главных ролей для проведения мобилизации должна играть мотивация украинских военных.
Об этом заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире "24 канала".
Как должны измениться денежные выплаты
По словам Костенко, подписывающий контракт в зависимости от звания может получить зарпалту от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. В проекте закона, в частности, определяются сроки, которые боец проводит в боевом распоряжении. Согласно им, повышается и коэффициент зарплаты.
"Шесть месяцев – коэффициент увеличивается в полтора раза. То есть минимальная зарплата в 20-100 тысяч должна расти до 30-200 тысяч соответственно и дальше", – рассказал он.
Нардеп добавил, что за ликвидацию вражеского танка экипаж или отдельный боец может получить до 10 тысяч долларов. В то же время, на этот пункт поощрения личного состава необходимо 1 миллиард 800 миллионов гривен, учитывая показатели 2023 года.
"Я уверен, что эта мотивация даст толчок бойцам идти и уничтожать больше техники", – отметил Костенко.
Депутат также сообщил, что по отдельному пункту идет вопрос ветеранских выплат. Так, минимальные пенсии для бойцов, получивших инвалидность, устанавливаются по группам:
- третья – 15 тысяч гривен;
- вторая – 20 тысяч гривен;
- первая – 25 тысяч гривен.
"Потом, если ты 12 месяцев был в боевых действиях и при этом прослужил 24 месяца, ты имеешь право на бесплатное растаможивание, завоз себе любого транспорта для собственного пользования. Если 36 месяцев и не был в боевых действиях, то 50% у тебя есть льгота на растаможку транспортного средства", – уточнил Костенко.
Напомним, в Одессе, Киеве, Львове начинают "поощрительные" выплаты призывникам. Помощь окажут из городских бюджетов.
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