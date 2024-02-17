Новые выплаты военнослужащим: что может измениться в законе о мобилизации

Одну из главных ролей для проведения мобилизации должна играть мотивация украинских военных.

Об этом заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире "24 канала".

Как должны измениться денежные выплаты

По словам Костенко, подписывающий контракт в зависимости от звания может получить зарпалту от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. В проекте закона, в частности, определяются сроки, которые боец проводит в боевом распоряжении. Согласно им, повышается и коэффициент зарплаты.

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"Шесть месяцев – коэффициент увеличивается в полтора раза. То есть минимальная зарплата в 20-100 тысяч должна расти до 30-200 тысяч соответственно и дальше", – рассказал он.

Нардеп добавил, что за ликвидацию вражеского танка экипаж или отдельный боец может получить до 10 тысяч долларов. В то же время, на этот пункт поощрения личного состава необходимо 1 миллиард 800 миллионов гривен, учитывая показатели 2023 года.

"Я уверен, что эта мотивация даст толчок бойцам идти и уничтожать больше техники", – отметил Костенко.

Депутат также сообщил, что по отдельному пункту идет вопрос ветеранских выплат. Так, минимальные пенсии для бойцов, получивших инвалидность, устанавливаются по группам:

третья – 15 тысяч гривен;

вторая – 20 тысяч гривен;

первая – 25 тысяч гривен.

"Потом, если ты 12 месяцев был в боевых действиях и при этом прослужил 24 месяца, ты имеешь право на бесплатное растаможивание, завоз себе любого транспорта для собственного пользования. Если 36 месяцев и не был в боевых действиях, то 50% у тебя есть льгота на растаможку транспортного средства", – уточнил Костенко.

Напомним, в Одессе, Киеве, Львове начинают "поощрительные" выплаты призывникам. Помощь окажут из городских бюджетов.

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