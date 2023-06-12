Новые заявления по войне: "Шойгу на фоне контратак ВСУ пытается сохранить имидж" — разведка Британии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе пытался продемонстрировать высокую публичную активность, чтобы выдать себя ответственным за стратегические вопросы.

Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В разведке информируют, что в свежих комментариях по поводу оборонных позиций России Шойгу серьезно преувеличил потери в Украине. Это создает существенный контраст с теми периодами войны, когда он исчезал из виду.

В своде также говорится, что министр обороны РФ прибег к критике Западного военного округа из-за недостаточно быстрой отправки резервной бронетехники на фронт. Кроме того, Шойгу призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия.

"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддержки положительного имиджа перед все более откровенной критикой со стороны некоторых соотечественников", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал подписать до 1 июля контракт с армией РФ всем "добровольческим отрядам". В частности, это касается и "вагнеровцев".

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