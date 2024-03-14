Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ: в Минобороны объяснили, как он работает (инфографика)

Алгоритм призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн.

Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ в Facebook.

Алгоритм призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн.

Гражданину нужно пройти следующие четыре этапа:

выбор должности и части;

собеседование и коммуникации с воинской частью;

оформление в ТЦК СП;

направление для прохождения военной службы.

Новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ / Фото: Минобороны Украины

Новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ/Фото: Минобороны Украины

Выбрать должность и воинскую часть желающие могут в центрах рекрутинга при ЦНАПах, онлайн-платформах, в рекрутинговых центрах отдельных частей или в ТЦК СП.

Ранее в Минобороны рассказали, как долго будут готовить рекрутов к армии и какие у них будут зарплаты.

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