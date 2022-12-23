Новый бред Кремля: спикеру Путина пригрезилось "продвижение на пути демилитаризации" Украины

Так называемые "демилитаризация" и "денацификация" были провозглашены Путиным как одни из главных целей вторжения в Украину.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков отметился очередным абсурдным заявлением по агрессии РФ.

На этот раз Пескову привиделись "успехи" России по поводу так называемой "демилитаризации" Украины. "Демилитаризацию" Путин в начале вторжения назвал одной из целей так называемой "спецоперации".

В ответ на вопрос российских пропагандистов, можно ли считать выполненной одну из целей войны в Украине – так называемую "демилитаризацию", Песков сказал:

"Можно констатировать, что здесь существенно продвижение на пути демилитаризации".

По его мнению, поставки советской техники в Украину почти подошли к концу. "Дело в том, что в Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора преимущественно советского производства. Это действительно близко к исчерпанию", — сказал спикер диктатора. Песков считает, что у Украины скоро полностью закончатся вооружение и боеприпасы.

Кроме того, он добавил, что пока нет никаких контактов или переговоров между РФ и США на тему возможности встречи Путина и Байдена.

Также Песков сообщил, что Кремлю "ничего не известно" о подготовке мирного плана по Украине.

Ранее Дмитрий Песков истерически отреагировал на передачу Соединенными Штатами систем ПВО Patriot Украине. Он пригрозил, что эти системы станут "законными целями" для российских военных.

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