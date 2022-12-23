Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новый бред Кремля: спикеру Путина пригрезилось "продвижение на пути демилитаризации" Украины

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
679
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новый бред Кремля: спикеру Путина пригрезилось "продвижение на пути демилитаризации" Украины

Фото: Associated Press

Так называемые "демилитаризация" и "денацификация" были провозглашены Путиным как одни из главных целей вторжения в Украину.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков отметился очередным абсурдным заявлением по агрессии РФ.

На этот раз Пескову привиделись "успехи" России по поводу так называемой "демилитаризации" Украины. "Демилитаризацию" Путин в начале вторжения назвал одной из целей так называемой "спецоперации".

В ответ на вопрос российских пропагандистов, можно ли считать выполненной одну из целей войны в Украине – так называемую "демилитаризацию", Песков сказал:

"Можно констатировать, что здесь существенно продвижение на пути демилитаризации".

По его мнению, поставки советской техники в Украину почти подошли к концу. "Дело в том, что в Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора преимущественно советского производства. Это действительно близко к исчерпанию", — сказал спикер диктатора. Песков считает, что у Украины скоро полностью закончатся вооружение и боеприпасы.

Кроме того, он добавил, что пока нет никаких контактов или переговоров между РФ и США на тему возможности встречи Путина и Байдена.

Также Песков сообщил, что Кремлю "ничего не известно" о подготовке мирного плана по Украине.

Ранее Дмитрий Песков истерически отреагировал на передачу Соединенными Штатами систем ПВО Patriot Украине. Он пригрозил, что эти системы станут "законными целями" для российских военных.

Читайте также:

У России будут еще больше оружия от Ирана, Израиль предупреждает

У России будут еще больше оружия от Ирана, Израиль предупреждает

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
679
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация