Новый доклад Сырского: действует ли "Пасхальное перемирие" на фронте

Зеленский заслушал доклад Сырского о том, действует ли перемирие / © ТСН.ua

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Президент Владимир Зеленский заслушал новый доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте на 12:00 Пасхи.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

По словам президента, несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение РФ дронов-камикадзе.

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По его словам, только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии. Наиболее активные действия российская армия в это утро проводит на Покровском и Сиверском направлениях. На этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения.

Всего за время с 00:00 до 12:00 в эти сутки произошло уже 26 российских штурмовых действий, отмечает Зеленский.

Он заверил, что украинская сторона фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и предоставит партнерам соответствующую информацию.

«Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в СМИ. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог. Спасибо всем СМИ, подкастерам, блоггерам, каждому и каждому, кто распространяет правду о происходящем. Следует транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву», — сказал глава государства.

Зеленский призвал мировое сообщество давить на РФ, чтобы Москва согласилась на полное прекращение огня и сохранили его как минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии.

Напомним, что российский диктатор Путин объявил о так называемом «Пасхальном прекращении огня» на всей линии фронта.