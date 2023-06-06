"Новый этап российской агрессии": Данилов о подрыве Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС – принципиально новый этап российской агрессии.

Так прокомментировал утренние события секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: «освобождение Украины», «борьба с нацистами», «поражение исключительно военных объектов» и прочие сугубо пропагандистские и лживые тезисы.

"Россия вошла в этап полного отвержения любых соловьино-симоньяновских «фиговых листков» и открытого декларирования своей настоящей цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения России и Путина по истории фальшивые больше не нужны", — отметил секретарь СНБО.

Также он добавил, что за результаты заседания СНБО "ничто и никто, ни один россиянин не остановит увольнение Украины, время которого наступило"

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что подрыв россиянами Каховской ГЭС – это техногенная катастрофа, которую можно классифицировать как террористический акт огромного масштаба.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС в оккупированном Крыму уже начались проблемы с водоснабжением, в частности речь идет о Керчи.