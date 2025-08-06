Новый командующий десантно-штурмовыми войсками рассказал о "сюрпризах" для россиян на Сумщине

Сумская область. / © ТСН

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В Сумской области и на российской Курщине ситуация частично стабилизирована. Сейчас в этих направлениях ведется активная работа.

Об этом рассказал новый командующий Десантно-штурмовым войском Олег Апостол в интервью "Телеграфу" .

Во время разговора он отметил, что ВСУ уволили Андреевку, а еще один населенный пункт, сообщал командующий, будет деоккупирован в ближайшее время. "Телеграф" уточнили, что после записи этого интервью Силы обороны Украины уволили поселок Кондратовка.

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Олег Апостол добавил, что украинские военные сейчас готовят сразу два сюрприза армии РФ.

"Если все удастся, врагу будет очень трудно. Это касается и технологического, и инженерного улучшения наших позиций. Мы сделаем россиянам такие килл-зоны (зоны поражения, в которых личный состав не может выжить и не может их пройти - Ред.), что они будут умирать пачками. Если дойдут туда, то сегодняшние потери покажут".

По его словам, Силы обороны Украины должны быть готовы ко всем сценариям. Обострение на Сумском направлении – один из них. Сейчас на этом участке фронта идет активная работа по обустройству фортификаций.

"Как мы уже говорили, сейчас ситуация непосредственно на линии столкновения частично контролируемая. Может ли враг перебросить больше резервов и активизировать здесь наступление? Безусловно", - добавил Апостол.

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По состоянию на конец июля прямой угрозы, в том числе по поводу наступления РФ, для Сум нет, кроме обстрелов. Если ситуация ухудшится, гражданское население получит всю необходимую информацию для эвакуации.

"Можем посмотреть на примере Покровска, что активные бои там начались еще год назад, и сразу появились прогнозы диванных "экспертов" относительно быстрой оккупации города. Однако ситуацию выровняли и город удержали. Покровск остается под контролем Украины, несмотря на ухудшение ситуации. Но прошел целый год, и мы понимаем, как. предупредил Апостол.

Как сообщалось, украинские разведчики провели спецоперацию в Сумской области, в ходе которой было уничтожено более 330 российских военных. Рейда в тыл врага совершили бойцы элитного подразделения "Тимур". Издание The Telegraph отмечает, что наступление российских войск в Сумах было "внезапно остановлено".