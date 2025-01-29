Новый командующий ОСУВ "Хортица", который на БТР прорывал баррикады Мариуполя: кто такой Михаил Драпатый

Михаил Драпатый 2014 возглавлял 2-й механизированный батальон 72-й бригады, который в мае того года участвовал в освобождении Мариуполя.

Президент Владимир Зеленский 26 января назначил генерал-майора Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". В то же время, он сохранил за собой должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Такое сочетание обязанностей ранее исполнял Александр Сырский, прежде чем возглавил Генштаб. Сейчас перед ним стоит новая стратегическая задача – остановить наступление россиян в Донецкой области и обеспечить оборону позиций украинских войск на наиболее горячем отрезке фронта.

Что известно о генерал-майоре Михаиле Драпатом – в материале ТСН.ua.

Карьера военного

Михаил Драпатый родился в 1982 году в Каменце-Подольском. После окончания школы поступил в Харьковский институт танковых войск, а в 2004 году, когда в Украине происходила Оранжевая революция, получил звание лейтенанта и приступил к службе в 72-й отдельной механизированной бригаде.

С первых дней российской агрессии 2014 года он возглавлял 2-й механизированный батальон 72-й бригады, который в мае того года участвовал в освобождении Мариуполя. Именно Драпатый вместе с механиком-водителем Дмитрием Вороной руководил колонной бронемашин, прорвавшей баррикады сепаратистов – этот момент зафиксировали облетевшие мир исторические кадры.

"После выполнения задач в Мариуполе, было дано указание подразделению отойти на позиции, которые мы занимали по периметру города. Во время движения механик-водитель БМП кричит: "Товарищ майор, там баррикады, что делает?". Я говорю: "Дима, газу!". Так БМП-2К стала летающей", – вспоминал Драпатый в интервью Ukrainer.

Прорыв из "Изваринского котла"

В июне 2014 года батальон Драпатого начал рейд вдоль границы с Россией, прерывая каналы поставок боевиков. Его подразделение попало под интенсивные обстрелы с территории РФ и оказалось в так называемом "Изваринском котле".

"Были дни, когда нас по 7 часов непрерывно расстреливали из всех видов артиллерии и минометов. Силы были неравные, помощь не подходила, боеприпасы заканчивались, техника почти вся была выведена из строя. И тогда подразделения пошли на прорыв, выйти смогли не все, а прорвавшиеся действительно стали героями", — рассказывал Драпатый.

Благодаря его командованию из оцепления удалось вывести 260 бойцов и десятки единиц техники. Этот удачный прорыв принес ему уважение посреди военных и закрепил за ним репутацию профессионального командира.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый/Скриншот с видео

Последующая военная карьера

В 2016 году Драпатого назначили командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, действовавшей на Авдеевском направлении. Параллельно он учился в Национальном университете обороны Украины, после чего получил звание подполковника, а в 2019 году – полковника.

С началом полномасштабного вторжения Михаил Драпатый неоднократно доказывал свою способность оперативно реагировать на критические вызовы. В феврале 2022 года он занимал должность заместителя командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке войск, однако ситуация на фронте требовала решительных действий. Уже в марте он был назначен командующим ОК "Юг", которое на тот момент занималось обороной Николаевского и Криворожского участков.

Ключевые операции: остановка врага на Криворожском направлении и освобождение Херсона

На начальных этапах войны Кривой Рог стал одной из целей российских войск. Драпатый быстро взял ситуацию под контроль и остановил продвижение окупантов в этом направлении. Впоследствии ОК "Юг" вошло в состав вновь ОУВ "Херсон", которое занималось контрнаступлением и освобождением правобережья Херсонщины.

Его командование стало ключевым во время операции по освобождению Херсона в 2022 году. Благодаря удачным действиям ВСУ удалось заставить россиян покинуть город, что стало одной из крупнейших побед Украины в этой войне.

Неожиданный возврат в 2024: стабилизация Харьковщины

В 2023 году о деятельности Михаила Драпатого информации было немного, однако ситуация кардинально изменилась в начале 2024 года, когда в руководстве армии произошли масштабные ротации. После назначения Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ, в феврале 2024 Драпатый стал заместителем начальника Генерального штаба по подготовке военных.

Однако уже в мае 2024 года перед ним снова встала серьезная задача – остановить российский прорыв в Харьковской области. Оккупанты развернули масштабное наступление на границе, поэтому командование нуждалось в человеке, который способен быстро стабилизировать фронт. Драпатый возглавил ОТУ "Харьков", заменив Юрия Галушкина. Несмотря на сложность ситуации, ему удалось остановить врага и не допустить дальнейшего продвижения в глубь региона.

Бои на Донбассе и получение звания генерал-майора

Осенью 2024 года Драпатый снова получил новое назначение – в сентябре он возглавил ОТУ "Луганск", отвечающее за оборону территорий от Белогоровки Луганской области до Нью-Йорка Донецкой области. Его опыт и эффективность на поле боя не остались без внимания – в октябре 2024 Драпатого присвоили звание генерал-майора.

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29 ноября 2024 года генерал-майор Михаил Драпатый возглавил Сухопутные войска ВСУ, став третьим командующим через год после Александра Сырского и Александра Павлюка. Это назначение произошло на фоне сложной ситуации на фронте – активного наступления россиян в Донецкой области и необходимости реформирования Вооруженных сил.

Президент Владимир Зеленский объяснил свое решение следующим образом:

"Главная задача – повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных силах Украины. Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства. … Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьков и сорвал наступательную операцию российских сил".

Михаил Драпатый. / Фото: скриншот с видео

Нестандартные, но эффективные решения

В военных кругах положительно оценили назначение Драпатого. По словам пресс-офицера ВСУ Елены Мокренчук, его решения часто неожиданны, но хорошо просчитаны.

"Он очень эффективен. И сейчас на этом посту сможет эффективнее выполнять задачи. Я надеюсь, что под его командованием мы сможем оттеснить россиян", — отметила она в комментарии Эспрессо.Захід.

Сухопутные войска ВСУ – самая многочисленная часть армии, отвечающая за оборону территории, наступательные операции и сдерживании линии фронта. Командующий этой компонентой оказывает решающее влияние на стратегию боевых действий, логистику, координацию ресурсов и оперативное планирование.

Реформы в Сухопутных войсках

В декабре 2024 Драпатый объявил масштабную трансформацию, которая должна повысить боеспособность ВСУ и создать армию будущего. Изменения коснутся обучения, рекрутинга, технологического обеспечения, управления войсками и социальной поддержки военных.

Подготовка военных – реформа обучающих центров с использованием современных технологий и новых методик. Основной акцент будет сделан на практических навыках, боевом лидерстве и использовании технологий на поле боя.

Рекрутинг и социальная поддержка – прозрачная система набора с нулевой терпимостью к коррупции. Военнослужащие получат поддержку от начала службы и до трудоустройства после демобилизации.

Технологии – обеспечение украинских военных новейшими разработками, которые дадут им преимущество врагу.

Оптимизация управления – реформа логистики и цифровизация процессов для эффективного управления войсками.

В январе генерал-майор столкнулся с проблемой, возникшей еще до его назначения – 155-й бригадой "Анны Киевской", которая частично распалась еще до прибытия на фронт. Тогда Драпатый отмечал, что при формировании бригады ответственные лица допустили системные ошибки.

"Большинство системных недостатков, допущенных Командованием Сухопутных войск, Генеральным штабом ВСУ, Оперативным командованием на всех этапах формирования 155-й бригады проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения", — сообщил Драпатый.

Генерал-майор Драпатый подчеркнул, что реформы поддержаны президентом Зеленским и будут реализовываться в сотрудничестве с Генштабом, Минобороны, волонтерами и международными партнерами.

"Сегодня мы строим армию будущего, которая победит врага и преодолеет все препятствия на пути трансформации войска", – подчеркнул он.