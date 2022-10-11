Новый командующий Суровикин вряд ли достигнет поставленной цели в Украине – британская разведка

Новый командующий российской армией в Украине генерал Сергей Суровикин получит мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним Кремлем.

Министерство обороны России 8 октября сообщило о назначении генерала Сергея Суровикина главнокомандующим Объединенной группировкой войск, проводящей "специальную военную операцию" в Украине. Ранее Суровикин командовал Воздушно-космическими силами России, а недавно – Южной группировкой войск в Украине.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, в течение большей части "операции" России, вероятно, не хватало одного уполномоченного полевого командира. Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал этот пост в период с апреля по август 2022 года, но непонятно, мог ли он эффективно осуществлять контроль над часто разрозненными и конкурирующими группировками сил.

"Назначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности по улучшению проведения операции. Однако ему, вероятно, придется конкурировать с все более фракционным российским Минобороны, имеющим мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним в Украине", — сообщает разведка.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск армии РФ генерала Сергея Суровикина.

Что известно о Сергее Суровикине

Российский военачальник, генерал армии (2021). Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации (с 31 октября 2017 г.).

В августе 1991 года в звании капитана исполнял обязанности командира 1-го мотострелкового батальона 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. Батальон в составе 20 БМП-1 и одного БРДМ-2 был по приказу Государственного комитета по чрезвычайному положению отправлен для выставления комендантских постов на Садовом кольце. Во время инцидента в тоннеле на Садовом кольце в ночь с 20 на 21 августа колонна была остановлена толпой. Суровикин требовал пропустить колонну и произвел два предупредительных выстрела вверх из табельного оружия. Впоследствии стало известно, что погибли три молодых человека. После инцидента Суровикин был арестован. Он около 7 месяцев находился под стражей в ходе предварительного следствия. В результате расследования обвинение было снято. Более того, Суровикин был не просто освобожден, а повышен в звании личным приказом тогдашнего президента России Бориса Ельцина.

В апреле 2004 года в кабинете командира дивизии генерал-майора Суровикина в присутствии его и заместителя командующего войсками округа застрелился заместитель командира дивизии по вооружению полковник Андрей Штакал. По данным СМИ, поводом для суицида стала неудовлетворительная оценка действий полковника.

С января по апрель 2019 года Суровикин командовал группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии.

Читайте также: