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Новый командующий ТрО Плахута руководил Внутренними войсками МВД во время разгона Майдана

Новый командующий ТрО Плахута руководил Внутренними войсками МВД во время разгона Майдана

Новый командующий ТрО Плахута руководил Внутренними войсками МВД во время разгона Майдана

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута / Фото: УНИАН

В декабре 2013 года для зачистки улиц привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".

Игорь Плахута, назначенный 11 февраля на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ, руководил Внутренними войсками Министерства внутренних дел во время разгона Майдана в декабре 2013 года.

Так, в ночь на 10 декабря 2013 года правоохранители зачистили правительственный квартал от баррикад Евромайдана.

Позже Плахута, который в то время являлся начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, заявил, что для зачистки улиц привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".

По его словам, "люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками".

Напомним, после увольнения Валерия Залужного и назначения на должность главка Александра Сырского Владимир Зеленский полностью перезагрузил военное руководство Вооруженных сил Украины, также произошли большие кадровые изменения в командовании Сил обороны.

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