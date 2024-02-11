Новый командующий ТрО Плахута руководил Внутренними войсками МВД во время разгона Майдана

В декабре 2013 года для зачистки улиц привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".

Игорь Плахута, назначенный 11 февраля на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ, руководил Внутренними войсками Министерства внутренних дел во время разгона Майдана в декабре 2013 года.

Так, в ночь на 10 декабря 2013 года правоохранители зачистили правительственный квартал от баррикад Евромайдана.

Позже Плахута, который в то время являлся начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, заявил, что для зачистки улиц привлекли около 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут".

По его словам, "люди в черном, которые разбирали баррикады, были коммунальщиками".

Напомним, после увольнения Валерия Залужного и назначения на должность главка Александра Сырского Владимир Зеленский полностью перезагрузил военное руководство Вооруженных сил Украины, также произошли большие кадровые изменения в командовании Сил обороны.

Читайте также ведущие новости дня: