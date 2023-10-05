"Новый критический момент – 2028 год": Зеленский раскрыл, к каким сценариям войны готовится РФ

РФ любой ценой пытается заморозить войну в Украине, но на этом она не остановится.

В стране-агрессоре РФ планируют заморозить войну в Украине, чтобы возобновить военный потенциал к 2028 году.

Соответствующее заявление сделал 5 октября президент Украины Владимир Зеленский во время третьего саммита Европейского политического сообщества.

По словам Зеленского, российский диктатор Путин сейчас рассматривает разные сценарии на ближайшие годы.

Если в этой агрессии против Украины будет любая пауза, то будет новый критический момент — 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, то к 2028 году Кремль сможет восстановить свой военный потенциал. фокусе российской экспансии", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что речь идет прежде всего о странах Балтии, где присутствует российский контингент.

"Это четкая информация от нашей разведки. Россия ищет возможности заморозить ситуацию, адаптироваться и готовится идти дальше", — заявил Зеленский.

На фоне этих событий Зеленский призвал Европу к единству, чтобы не дать Путину дестабилизировать какие-либо другие части света.

"Должны и дальше давить санкциями, чтобы Россия не могла распространять хаос. Присутствие России, ее военных, муртадов — это угроза всем нам. Нам нужно работать всем вместе, чтобы вытеснить Россию с территорий других стран", — резюмировал президент.

Путин планирует заморозить войну в Украине

Напомним, президент России Владимир Путин планирует попытаться остановить поддержку Украины со стороны США и Европы, используя свои шпионские сети и новые технологии.

В Офисе президента говорят, что на сегодняшний день главной задачей для российского диктатора Владимира Путина является заморозка войны в Украине.

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