Новый крупный обмен пленными и репатриация тел: Зеленский раскрыл детали

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что по результатам переговоров в Стамбуле Украина и Россия обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000».

Об этом глава государства рассказал журналистам на онлайн-брифинге.

«Будет обмен наших военных на их „1000 на 1000“. Может быть дополнительный обмен еще 200 на 200. Украина подняла этот вопрос (во время переговоров в Стамбуле — ред.), еще дополнительных военных и в отношении политзаключенных, и в отношении журналистов. Отдельными списками мы обменяемся с россиянами на этой неделе», — сказал он.

Реклама

Кроме того, Зеленский подтвердил, что стороны договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных. Он подчеркнул, что вопрос передачи тел сложен, ведь большинство павших как россиян, так и украинцев нужно узнавать по ДНК-экспертизе.

«Наша сторона согласилась передать российской стороне шесть тысяч тел русских. Но здесь нужно очень тщательно изучить этот вопрос. Потому что, как нам стало известно, опознанных „русских“ из этих шести тысяч 15%. Это очень важно всех проверить. Всех наших нужно забрать обязательно. У нас уже раз был случай, когда они передавали тела, и там они передавали какие-то тела своих убитых солдат», — сказал президент.

Ранее глава делегации Украины Рустем Умеров рассказал об итогах встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Также мы писали, что сказал глава делегации РФ Мединский о переговорах в Стамбуле.

Реклама