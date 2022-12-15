Новый массированный обстрел Украины возможен не только ракетами: военный эксперт рассказал, чего ожидают

Российские оккупанты могут устроить новый ракетный удар по Украине в начале следующей недели.

Об этом военный летчик-инструктор полковником запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан рассказал "24 каналу".

"Если массированная атака России и будет, то, я думаю, в начале следующей недели, не раньше", — заявил эксперт.

По словам эксперта, помимо ракет, враг может запустить иранские БПЛА "SHAHED".

"Мы по "Шахедам" работаем до 100%, по ракетам — 80-85%", — добавил Свитан.

"Есть уже определенные логистические проблемы у россиян после ударов по "Энгельсу" и "Дягилеву", и они прекрасно понимают, что мы будем отслеживать движение носителей ракет к Уралу, как минимум, поэтому они, скорее всего, будут менять маршруты полетов самих ракетоносцев, ну и ракет. Смена маршрутов может затянуть время подготовки удара", — объяснил эксперт.

Напомним, что 14 декабря враг запустил по Киевской области иранские дроны-камикадзе. Более десятка БПЛА удалось сбили украинским ПВО.

Добавим, что иностранные дипломаты отреагировали на атаку иранскими беспилотниками на Киевщину.

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