Новый массированный удар России ракетами по Украине: какая ситуация в регионах

Россия утром, 29 декабря, снова атакует Украину ракетами. Воздушная тревога была объявлена утром во всех регионах Украины. Командование Воздушных сил отметило, что Россия атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации. Энергетики превентивно выключили электроэнергию, чтобы предотвратить еще большие разрушения при попадании по объектам.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович пишет о нескольких волнах ракетных атак, россияне могут выпустить более 100 ракет.

Киев

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в столице. Обломки ракеты повредили здание в Дарницком районе Киева.. В Киеве могут быть перебои со светом, мэр советует зарядить телефоны и другие устройства, а также совершить запас воды.

"Работают силы ПВО! Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль", — говорится в сообщении КМВА.

Харьковская область

Оккупанты бьют по Харькову и области.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – написал глава ОВА Олег Синегубов.

Также в Харькове остановилось метро.

Мэр Харькова сообщил о ракетной атаке на Харьков

"В городе есть серия взрывов. Предварительно — прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется", — написал мэр города Игорь Терехов.

Львов

Во Львове сообщили о взрывах. Мэр Львова Садовый подтверждает взрывы в городе.

"Оставайтесь в укрытиях", — написал он.

Сумская область

Подразделения ПВО ликвидировали российскую ракету над Сумщиной.

Полтавская область

В Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В регионе работает противовоздушная оборона. "В Полтавской области слышны звуки взрывов. Работает ПВО! Верим в ВСУ", — отметил глава ОВА.

Украинские силы противовоздушной обороны сбили пять российских ракет над Черным морем в Николаевской области. Об этом сообщил глава ОВА в Николаевской области Виталий Ким.

"Сбили 3 ракеты над морем у нас", — написал он, после чего добавил: "Еще минус 2. Красавчики".

Одесская область

Во время массированной ракетной атаки РФ по Украине в Одесской области был слышен ряд взрывов. В Одесском районе виден дым.

"Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются", — написал Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента Украины.

Напомним, что командование Воздушных сил ВСУ 27 декабря предупреждало о нанесении армией РФ ракетного удара по Украине под Новый год.

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