Новый мобилизационный проект: на какой стадии сейчас документ и что говорят в Раде

Новый мобилизационный проект сейчас находится на стадии рассмотрения поправок. Однако самого документа не зависит процесс мобилизации.

Об этом на своей странице в соцсети написала народная депутат, член Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская.

По ее словам, две недели назад новый мобилизационный законопроект начали рассматривать по блокам и тематикам. Это нужно для того, чтобы понять, какая позиция может быть в разных фракциях и вообще – в Комитете. В каждом блоке может быть от десятка до тысячи разных правок.

“Сейчас должна быть стадия рассмотрения поправок. Вчера случился казус с одной из правок "Батькивщины" и Комитет через час от начала — заседание закрыл. Сегодня должен быть Комитет по правкам — именно тем 4195, но утром странным образом без объяснений Комитет вообще отменили. На неопределенный срок”, — подчеркнула Соломия Бобровская.

Она также добавила, что нормы законопроекта до принятия вообще невозможно комментировать.

“Потому что позиция комитета во время голосований по тематикам – это одно, по поводу правок – другое. А в зале будет бардак, и никто с гарантией не скажет, что получится в результате. От этого законопроекта не зависит сам процесс мобилизации. На сегодняшний день достаточно законодательства обеспечивать Мобилизационный процесс. Если город Одесса проблемный, Буковина или Закарпатье — то вопрос не в законе, а в ряде других факторов”, — подчеркнула народная депутат.

Однако новый мобилизационный документ регулирует отсрочки для определенных категорий граждан, которые есть в прокуратуре или других правоохранительных органах.

“По-моему, одна из самых коррупционных схем ведет к правительству. Именно они бронируют сотни тысяч украинцев от военной службы: начиная от работников супермаркетов и футбольных клубов. То есть, Совет кран закручивает, а правительство в лице Минеко спокойно себе выписывает бронирование. Так и будем ходить по кругу. Пока не вижу политической воли Банковой в принципе принимать этот законопроект. Мы либо беремся совместно за работу по поддержке Сил обороны, либо нам всем будет очень больно и только на словах победа не придет”, — подчеркнула Бобровская.

Напомним, что в Верховной Раде продолжается работа над законопроектом о мобилизации до вынесения его на голосование во втором чтении. Депутаты в комитете по нацбезопасности и обороне прорабатывают более 4000 поправок.

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