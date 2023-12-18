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Новый морской дрон РФ "Одуванчик" может атаковать гражданские суда – Гуменюк рассказала об угрозе

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Новый морской дрон РФ "Одуванчик" может атаковать гражданские суда – Гуменюк рассказала об угрозе

Российский надводный дрон "Клеверчик" / Фото: из соцсетей

Россияне скопировали украинский морской дрон "Малюк".

Россияне создали ударный морской беспилотник "Одуванчик", который своей конструкцией напоминает разработку СБУ — дрон "Малюк". В Вооруженных силах Украины предупреждают, что он может быть опасен для гражданских судов.

Об этом рассказала спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, есть возможность, что Россия будет применять эти дроны против гражданских судов.

"Такой сценарий вполне вероятен, ведь со стороны РФ звучали заявления по поводу того, что если судоходство с украинскими портами будет продолжаться, то они будут восприниматься как законные военные цели", — напомнила Гуменюк.

Наталья Гуменюк также добавила, что у россиян, несмотря на вероятное стремление усилить свое ПВО в оккупированном Крыму, – нет такой возможности.

"У них ПВО сейчас дуршлагового типа, то есть дырок много. И надо чем-то прикрывать, поэтому они маневрируют", – резюмировала она.

Напомним, Залужный прокомментировал "прослушку" в своем кабинете – подробности.

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Дата публикации
Просмотры
721
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