Новый обмен пленными: Украина вернула 42 защитников и 2 гражданских (фото)

Среди освобожденных есть ранены, которых пытали оккупанты.
В среду, 26 апреля, состоялся новый обмен пленными. Украина вернула 42 защитников и 2 гражданских.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украина вернула из российского плена 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке.
Также среди освобожденных из плена есть двое гражданских.
"Среди освобожденных ранены, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена", — сообщил Ермак.
Напомним, 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 20 защитниц и 80 защитников Украины.
Также глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Украина и Россия могут осуществить общий обмен пленными. Речь идет о формате "всех на всех".
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