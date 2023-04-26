Новый обмен пленными: Украина вернула 42 защитников и 2 гражданских (фото)

Среди освобожденных есть ранены, которых пытали оккупанты.

В среду, 26 апреля, состоялся новый обмен пленными. Украина вернула 42 защитников и 2 гражданских.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украина вернула из российского плена 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке.

В Украину вернулись 42 защитника и 2 гражданских. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Также среди освобожденных из плена есть двое гражданских.

В среду, 26 апреля, прошел новый обмен пленными, сообщил Ермак. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

"Среди освобожденных ранены, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена", — сообщил Ермак.

Украина и Россия провели новый обмен пленниками. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Напомним, 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 20 защитниц и 80 защитников Украины.

Также глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Украина и Россия могут осуществить общий обмен пленными. Речь идет о формате "всех на всех".

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