Новый пакет поддержки и проработка лендлиза: Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от США

Новый пакет поддержки и проработка лендлиза: Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от США

Зеленский заявил, что Украина ожидает принятия Соединенными Штатами Америки важных решений для нашего государства.

Украина ожидает принятия Соединенными Штатами Америки важных решений.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 15 мая, в видеообращении.

"Ожидаем принятия Соединенными Штатами Америки важных решений для нашего государства. Нового существенного пакета поддержки и детальной проработки обновленной исторической программы лендлиза", — отметил он.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского в конце 81-го дня войны

Напомним, что 14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.

Президент назвал выдающимся событием вступление в силу американского закона о лендлизе и защите демократии в Украине.

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