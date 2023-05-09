Новый пакет военной поддержки США поможет Украине победить в этом сражении — Резников

Глава Минобороны отметил, что пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов является значительным вкладом в мир и безопасность европейского континента.

Новый пакет военной поддержки, который сегодня, 9 мая, анонсировали США, поможет Украине победить в битве против России.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Глава Минобороны отметил, что пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов является значительным вкладом в мир и безопасность европейского континента.

"Спасибо Ллойду Остину (главе Пентагона – ред.) и всем американцам. Артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и многое другое помогут нам победить в этой битве", — добавил Резников.

Напомним, во вторник, 9 мая, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине, то есть вооружение передадут не со складов Министерства обороны США, а закажут у производителей. Этот пакет помощи направлен на улучшение системы ПВО Украины.

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