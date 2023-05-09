Новый пакет военной помощи от США: Ермак рассказал, что в него войдет

В США согласовали новый пакет помощи для Украины.
Партнеры продолжают поддерживать наше государство. Так, США объявила о новом пакете военной помощи на сумму более 1,2 млрд долларов.
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
“США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 миллиарда. Спасибо нашим союзникам”, — подчеркнул Ермак.
В пакет помощи войдут:
- дополнительные средства ПВО, ракеты и радары к ним;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО в украинскую систему, а также 155 мм снаряды.
Напомним, что во вторник, 9 мая, над акваторией Черного моря был замечен американский разведывательный беспилотник.
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