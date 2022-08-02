"Новый пакет военной помощи является инвестицией в безопасность восточного фланга НАТО" — Резников

Министр обороны Украины также поблагодарил президента США Джо Байдена и главу Пентагона.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские артиллеристы готовы работать день и ночь, чтобы выгнать российских оккупантов с украинской земли.
Об этом он написал в Twitter, комментируя выделение нового пакета оборонной помощи США Украине.
"Наши артиллеристы готовы работать день и ночь, чтобы выгнать российских захватчиков из Украины! Спасибо президенту США и главе Пентагона за ваше лидерство и всем американским гражданам!", — говорится в сообщении.
Глава Минобороны Украины также отметил, что новый пакет военной помощи Украине от США является еще одной инвестицией в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС.
Напомним, Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $550 млн. Новые поставки будут включать 75 тыс. снарядов для 155-миллиметровых гаубиц М777, а также ракеты для комплексов HIMARS.
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