"Новый пакет военной помощи является инвестицией в безопасность восточного фланга НАТО" — Резников

Министр обороны Украины также поблагодарил президента США Джо Байдена и главу Пентагона.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские артиллеристы готовы работать день и ночь, чтобы выгнать российских оккупантов с украинской земли.

Об этом он написал в Twitter, комментируя выделение нового пакета оборонной помощи США Украине.

"Наши артиллеристы готовы работать день и ночь, чтобы выгнать российских захватчиков из Украины! Спасибо президенту США и главе Пентагона за ваше лидерство и всем американским гражданам!", — говорится в сообщении.

Глава Минобороны Украины также отметил, что новый пакет военной помощи Украине от США является еще одной инвестицией в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС.

Напомним, Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $550 млн. Новые поставки будут включать 75 тыс. снарядов для 155-миллиметровых гаубиц М777, а также ракеты для комплексов HIMARS.

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