Новый "прилет" на Днепропетровщине: ракета оккупантов попала в дачные дома (фото)

Электрики ремонтируют поврежденные сети.
В Днепропетровской области во время очередного ракетного обстрела российские военные повредили дачные дома в Днепровском районе.
Информация о пострадавших не поступала.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"Днепропетровщина 18 апреля, 13:40. Снова «стратегическое» попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал", — сообщил он.
Он также отметил, что были повреждены сети, света нет, электрики работают над восстановлением.
"Никаких военных там никогда не было", — подчеркнул Резниченко.
Напомним, сегодня утром, по Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетные удары. В результате обстрелов пострадали два человека.
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