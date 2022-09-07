Новый проект от авторов "Киев за три дня": у Зеленского отреагировали на новую дату "референдумов"

В России снова перенесли сроки проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Теперь Кремль планирует "референдумы" 4 ноября, аргументируя это "символичностью" даты.

В Офисе президента отреагировали на очередные потуги российских чиновников и посоветовали "изменить сценаристов".

Об этом написал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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"Референдум 4 ноября" — новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов. А прежде чем лезть с "референдумами" в другие страны, стоит попытаться провести честные выборы хотя бы в пределах Садового кольца. Да, вам это страшно. Но попробуйте…", — говорится в его сообщении.

Напомним, накануне секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Туркач предложил провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины 4 ноября. Как он пояснил, что якобы эта дата символическая — в РФ празднуют День народного единства.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что активная фаза войны против России не закончится в 2022 году и продлится в 2023 году. Однако продолжительность войны уже измеряется месяцами.

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