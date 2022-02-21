Новый пункт для трибунала в Гааге: в Украине рассказали, чем для Кремля обернется признание "ЛДНР"

Эксперты подчеркнули, что Совет безопасности РФ это – очередная постановка.
Признание Россией фейковых "республик" станет еще одним пунктом в будущем международном трибунале в Гааге и Европейском суде по правам человека, где месяц назад начали рассматривать общий иск Нидерландов и Украины против России.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Там добавили, что в будущем к общим искам против России могут присоединиться Молдова и Грузия.
Также украинские специалисты добавили, что заседание Совета безопасности РФ — это было плохим цирком, поскольку часы министра обороны Шойгу, показывали 12:47, то есть на 5 часов позже, чем это транслировалось в "прямом эфире". Также эксперты добавили, что премьер-министр Мишустин откровенно сказал, что "кабмин уже много месяцев ведет подготовку к признанию "Л/ДНР"".
"Остальные участники врали. Кто-то из испуга, как глава СВР Нарышкин — он предлагал сразу же включить "народные республики" в состав РФ. Путин, даже, отвлекся от рассмотрения собственного маникюра и вынужден был поправить своего главного разведчика, напомнив, что речь идет исключительно о "независимости Л/ДНР", — сообщили в Центре.
Эксперты подчеркнули, что Совет безопасности РФ это – очередная постановка
Напомним, Путин сегодня примет решение о признании "ЛДНР".
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