Новый "Рамштайн-20": эксперт объяснил, чего можно ожидать и какая помощь нужна Украине

По его словам, в части номенклатуры, которой нас может обеспечить Запад, мы уже на вершине.

Фундаментально нового от очередного "Рамштайна" не ожидается. Однако важным будет факт, если Украине предоставят критическое необходимое большое количество дальнобойных ракет.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Чего-то прорывного, фундаментально нового я от этого "Рамштайна" не жду. Для меня будет близок к чуду, если по его итогам нам объявят о критически необходимом для нас большом количестве дальнобойных ракет. Наиболее вероятно, что это будет такая корректировка способов, методов оплаты закупки боеприпасов к артиллерии, ракет к зенитно-ракетным комплексам, возможно, что еще будут какие-то моменты в части, касающейся бронетехники", — подчеркнул военный эксперт.

Он также добавил, что в части номенклатуры, которой может обеспечить Запад, мы уже на вершине.

“Разве что за исключением ударных штурмовиков А-10 и ударных вертолетов АН-64. Возможно, что в эту сторону еще будет развитие чего-нибудь. Чего-то фундаментально нового не знаю с какой стороны там можно увидеть”, — подчеркнул Петр Черник.

Напомним, что в Германии началась 20-я встреча "Рамштайна".

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