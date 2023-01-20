Новый "рекорд": россияне 224 раза обстреляли Запорожскую область

Из-за российских обстрелов за последние сутки были разрушены десятки гражданских объектов.

В четверг, 19 января, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли 224 удара по 21 населенному пункту Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия установила новый "рекорд" по обстрелу Запорожской области.

"Жестокость захватчика не имеет предела и не перестает пугать. Придя в цивилизованную страну, варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линии огня", — написал он.

Старух также отметил, что в результате вражеских обстрелов было зафиксировано разрушение еще 34 гражданских объектов в регионе.

Прошедшие сутки, ночь и утро 20 января во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не перестает совершать. Какая ситуация в регионах на 9:00 утра 20 января — читайте в новости.

Зеленский за 19 января: принято сразу несколько мощных решений

Читайте также: