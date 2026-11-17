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- Война
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Новый удар по Крымскому мосту и атака на украинские города: главные новости ночи 17 ноября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 ноября 2026 года:
Россия атаковала Запорожье FPV-дроном: автомобиль взорвался, водитель погиб Читать дальше –>
Крымский мост снова атаковали: кафиры перекрыли движение, сообщают о деформации конструкций (видео) Читать далее –>
Крымский мост снова под ударом: раздались мощные взрывы, одна из арок повреждена (фото) Читать далее –>
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В Запорожье из-под завалов спасли 51-летнюю женщину: известно о ее состоянии Читать далее –>
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