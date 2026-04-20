Новый украинский РЭБ массово обезвреживает российские ракеты "Кинжал" (видео)

Российский МИГ с ракетой "Кинжал" / © Defence express

Украинская система РЭБ «Лима» стала эффективным инструментом в борьбе с российскими «Кинжалами». Только за первые три месяца 2026 года комплекс обезвредил 26 таких ракет, а всего с начала эксплуатации — 58 единиц.

Об этом сообщили в компании Cascade Systems в комментарии изданию "Оборонка".

Падение российской ракеты "Кинжал", сбитой с курса из-за действия РЭБ "Лима"

Впечатляющие результаты I квартала 2026 года:

«Кинжалы»: 26 обезвреженных ракет.

Крылатые ракеты: 33 успешно отклонены от целей.

БПЛА: более 10 000 нейтрализованных дронов.

КАБы: более 98% обезвреженных управляемых авиабомб в зоне действия системы.

Как работает технология

Система «Лима» интегрируется в общую ПВО Украины, создавая дополнительный, «неогневjй» рубеж обороны. Она не уничтожает ракеты физически, а дезориентирует их на финальном этапе полета.

Разработчики подтверждают эффективность комплекса даже против современных российских 12- и 16-канальных CRPA-антенн, которыми оснащены вражеские дроны и ракеты.

«Комплекс создает радиоэлектронный барьер, блокирующий спутниковую навигацию дронов-камикадзе и критически нарушающий работу высокоточного оружия противника», — объясняют военные подразделения «Ночной Дозор», эксплуатирующие систему.

Ассиметричный ответ ПВО

Внедрение "Лимы" позволяет существенно экономить ресурс зенитных ракет. Вместо изнурительной дуэли «ракета против ракеты», украинские силы получают возможность нейтрализовать угрозу через радиоэлектронное воздействие.

«Интеграция "Лимы" создает многослойную оборону. Это позволяет обезвреживать дроны и ракеты, уже преодолевшие внешнее кольцо перехвата», — отмечает начальник управления радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск ВСУ Максим Скорецкий.

Напомним, РЭБ «Лима» была разработана в 2022 году. Система использует комбинацию джеминга, спуфинга и кибервоздействия, принудительно вмешиваясь в навигационные системы враждебных средств поражения.

