Новый уровень радиовойны: "Шахеды" создают сеть связи для России над Украиной

Шахед

Российские войска начали оснащать ударные дроны-камикадзе "Шахед" и "Гербер" новыми радиомодемами разных частотных диапазонов, формируя в воздухе полноценную сеть связи.

Об этом он сообщил эксперт по системам РЭБ и военной связи Сергей Флеш Бескрестнов в своем блоге в Telegram.

По словам эксперта, россияне больше не ограничиваются одним китайским модемом диапазона 1300–1500 МГц. В сбитых “Шахедах” уже обнаружены другие модели — в частности, модемы диапазона 3200–3400 МГц, а также зафиксирована работа устройств в диапазоне 2700–2900 МГц.

Бескрестнов добавляет, что китайские производители выпускают большое количество модемов в разных диапазонах, что делает радиопротиводействие все сложнее:

“Как видите, наша радиовойна только начинается.”

Эксперт объясняет, что установленные на дронах модемы позволяют создавать разветвленную сеть связи, когда несколько Шахедов и Герберов, находясь одновременно в воздухе, передают данные друг другу и напрямую в РФ.

Так формируется паутина, которую трудно подавить, ведь сигнал дублируется сразу через все модемы.

В этой сети россияне получают два ключевых преимущества:

передача разведданных в режиме онлайн ,

управление "Шахедами" во время полета в реальном времени.

Бескрестнов отмечает, что контроль и противодействие этому процессу критически важны для обороноспособности государства.

Он отметил, что уже обращал внимание военного руководства на масштабы угрозы.

