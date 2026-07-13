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Новый вызов для ПВО: Игнат объяснил тактику России с реактивными БПЛА
Такие БПЛА могут развивать скорость около 500 км/ч, поэтому привычные средства борьбы с дронами против них менее эффективны.
Россия применяет реактивные беспилотники, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны. Такие БПЛА нуждаются в других способах поражения, чем обычные дроны.
Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, реактивные беспилотники имеют значительно более высокую скорость полета, чем обычные БПЛА, а их характеристики приближены к крылатым ракетам.
«Реактивный БПЛА — это не большая скорость, но параметры полета почти как у крылатых ракет несколько ниже. Около 500 километров в час может лететь этот БПЛА», — сказал Игнат.
Он отметил, что такие беспилотники могут сбивать истребители, зенитные ракетные войска и зенитные артиллерийские комплексы, в частности, Skynex.
Игнат также сообщил, что во время информирования населения о воздушной опасности Воздушные силы отдельно отмечают, когда речь идет именно о реактивном беспилотнике.
«В сообщениях постоянно пишем, что движется реактивный БПЛА в том или ином направлении. Поэтому реакция должна быть значительно более четкой», — подчеркнул он.
По словам спикера, всего Силы обороны уничтожают около 90% вражеских беспилотников. В то же время для борьбы с реактивными БПЛА необходимо больше специализированных средств.
«Классические методы, ставшие для нас привычными — дроны-перехватчики и мобильные огневые группы — уже не могут так эффективно справляться с реактивными БПЛА», — объяснил Игнат.
Ранее мы писали, что российские войска могут расширить цели для атак на глубину до 100 километров, не перебирая объектами, однако у Украины достаточно ресурсов для ударов по территории врага.