Новый законопроект о мобилизации: Данилов сделал громкое заявление

Законопроект о мобилизации должен быть справедливым, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Об этом он заявил 2 февраля в эксклюзивном комментарии "Украинскому Радио".

"Главное — чтобы все было справедливо"

«Давайте мы будем понимать, что защита нашего государства это наша обязанность, всех граждан нашей страны. Это обязанность, прописанная в нашей Конституции, в соответствующих нормативно-правовых актах. Хочу, чтобы все поняли, что война продолжается не только на линии фронта, война идет на всей территории нашей страны», — отметил Алексей Данилов.

Он добавил, что все должны быть вовлечены, все должны работать на победу Украины. Что касается законопроекта о мобилизации, секретарь СНБО Украины подчеркнул: «Главное, чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента в отношении этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть справедливо”.

"Это уже право депутатов"

На вопрос о том, будут ли суды в случае чего налагать санкции и прописано ли это в законе, Данилов ответил: "Когда мы с вами будем говорить, что это прописано в законе, нам надо понимать, что этот закон мы должны иметь".

“Сейчас закона нет, есть проект закона. Когда депутаты Верховной Рады примут этот акт, когда президент его подпишет и он уже будет нормой закона, мы сможем говорить, что это норма закона. Сегодня это проект закона, который депутаты Верховной Рады могут принять в той или иной редакции. Это уже право депутатов голосовать за эту норму или как-то ее изменить, отредактировать. Когда будет закон, мы сможем окончательно рассматривать этот вопрос”, — сказал секретарь СНБО Украины.

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"Консультации проходили со всеми без исключения участниками этого процесса"

Вопрос о том, учтены ли здесь какие-либо пожелания военных по сравнению с предыдущей версией и согласованы ли с ними определенные пункты, Данилов прокомментировал так: "О том, что понимается под словом "военные". У нас очень большое количество военных, огромное количество людей сегодня защищает нашу страну, за что им большое уважение”.

“Мы с вами выбрали депутатов, которые должны поставить точку в этом вопросе. Консультации проходили со всеми без исключения участниками этого процесса, в том числе с военными. На заседании Ставки предыдущая редакция неоднократно обсуждалась, но окончательно версия дорабатывалась в Кабинете Министров, Министерстве обороны соответственно. Думаю, еще будут дискуссии среди депутатов, нужно ли нормы править или нет? Однако давайте дождемся окончательной редакции, чтобы делать те или иные выводы, в каком виде будет этот законопроект. Главное – чтобы он был справедлив”, – подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации, который Кабмин внес в ВР.

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