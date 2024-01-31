Новый законопроект о мобилизации: эксперт объяснил, какие изменения коснутся каждого

Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации. Он определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

Будут ли повестки в электронном кабинете и равноправная мобилизация, проанализировал в эфире "1+1" военный обозреватель Денис Попович.

Электронный кабинет

"Среди того, что бросается в глаза, мы видим, что есть снижение призывного возраста до 25 лет, необходимость носить военно-учетные документы и предоставлять их по просьбам полицейских и представителей ТЦК, разрешение передвигаться по Украине без разрешения ТЦК", — отметил эксперт.

Он добавил, что граждане также будут обязаны регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного. Повестки могут приходить и в электронный кабинет призывника.

То есть это уменьшает необходимость представителям ТЦК ходить по всем местам, где их можно встретить — в общественном транспорте, возле торговых и развлекательных центров и т.д. Ведь это создает сейчас достаточно большое напряжение в обществе, когда люди видят представителей ТЦК. Если будет реализована система с электронным кабинетом, то это обстоятельство снимается”, — отметил Попович.

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Равенство перед законом всех

Среди одних ключевых нововведений — равенство перед законом всех. Раньше бронировались все полицейские, представители НАБУ, ДБР, САП. Новым же законопроектом предусматривается бронирование лишь 50% представителей этих структур.

Как тогда будет осуществляться патрулирование улиц, расследование коррупционных дел, прокомментировал военный обозреватель: «В обществе мы слышали запрос на то, чтобы полицейские так же были призваны в ВСУ, поскольку у них есть подготовка, умеют стрелять и т.д. Это, очевидно, по запросу общества в определенной степени сделано. Но каким образом оно будет влиять на работу полицейских, придется еще исследовать”.

Практическая сторона законопроекта

Эксперт подчеркнул, что есть определенный курс на "омоложение" Вооруженных сил Украины, поскольку сейчас мы говорим о том, что многие люди в 45, 50 лет могут иметь определенные проблемы со здоровьем, которые могут мешать вести им боевые действия.

Он добавил, что также заложена обязательная подготовка — после мобилизации подготовка два-три месяца: «Это тоже приводит к качественному улучшению. Время покажет, насколько эти нормы принесли качественное улучшение людей, мобилизованных”.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами. Подробности — в материале.

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