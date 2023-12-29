Новый законопроект о мобилизации: юрист объяснил, кого не призовут и почему 3 группа инвалидности – в неопределенном состоянии

В Верховной Раде 25 декабря 2023 зарегистрировали законопроект об изменениях в законы о мобилизации, учете, военной службе от правительства.

Адвокат Роман Лихачев объяснил NV, какие подводные камни для граждан по отсрочке от мобилизации в новом законопроекте и действительно ли лица с 3 группой инвалидности теряют отсрочку.

Адвокат отметил, что законопроект фактически отменяет многие отсрочки. Например, студенты, получающие образование по тому же уровню, что они уже имеют (например, человек, имеющий бакалаврское образование учится на бакалавра по другой специальности), потеряют право на отсрочку. Но это не касается тех студентов, которые получают уровень образования, который выше, чем раньше.

Мобилизация лиц с инвалидностью: что изменится

По мнению Лихачева, вопрос мобилизации лиц с инвалидностью законопроектом представлен двусмысленно. По его словам, в части норм говорится, что все лица с инвалидностью будут иметь отсрочку. В то же время, есть нормы, где указано, что только лица с 1 и 2 группами инвалидности будут иметь право на отсрочку и могут проходить военную службу по желанию. Тогда, как заметил юрист, непонятно, как будет решаться вопрос с людьми с 3-й группой инвалидности, которых в Украине сотни тысяч.

"Довольно много изменений. В целом они направлены на то, чтобы уменьшить количество отсрочек и уменьшить количество увольнений с военной службы. То есть фактически есть проблемы с мобилизацией и государство этими законами просто уменьшает количество лиц, имеющих право на отсрочку", — считает Лихачев.

Громкие изменения в процессе мобилизации

В новом законопроекте №10378, который Рада будет рассматривать уже в начале января, куча перемен. Людей будут мобилизовать больше, а потому круг тех, кто имел право на отсрочку, значительно сузится. Еще до новых громких заявлений в Украине было множество скандалов о коррупции в ТЦК и ВЛК, когда продажные военные ставили безумные "таксы" за белый билет. Кое-где цена за такой "презент" достигала 10 тысяч долларов.

Многие, кто никак не планировал идти на фронт, благодаря таким "белым билетам" выезжали за границу. У кого денег не было, пытались даже переплыть опасную реку Тису. Были такие, что притворялись женщинами, лишь бы выехать за пределы страны.

И если раньше привлечь к ответственности могли не всех, теперь и здесь вас ждет новинка, ведь в Украине намерены усилить ответственность за уклонение от мобилизации и другие военные правонарушения. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте Верховной Рады законопроект №10379.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете – кто имеет право на отсрочку.

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