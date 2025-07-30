Новый звук ночной тревоги: в чем угроза реактивных дронов

Атака вражеских "Шахедов" / © tsn.ua

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Российская террористическая армия два дня подряд атакует Украину с применением новых реактивных дронов, которые имеют не только другой звук во время полета, но и создают новые проблемы для украинской ПВО.

«Теперь мы с вами узнаем новый ночной звук — звук реактивного Шахеда. Пока не массово, но уже второй день подряд», — написал вечером 30 июля специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

По его словам, реактивный «Шахед» — это ответ противника на успех наших зенитных дронов.

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«Насколько их будет много в ближайшие месяцы пока информации нет», — добавил эксперт.

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что противодействовать таким воздушным целям, которые развивают скорость более 500 км/ч, не сможет ни один зенитный дрон.

«Невозможно сбить цель, которая летит со скоростью 500-600 км/ч, снарядом, который развивает 250-300 км/ч. Разве что оператор будет иметь большое профессиональное везение и удачный встречный курс», — отметил он.

По словам Поповича, существует два реальных варианта противодействия — дальнобойная зенитная артиллерия с радиолокационным наведением и системой управления огнем и обязательно зенитные ракеты.

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«Реактивные цели наиболее эффективно сбиваются именно ракетами. Нам нужно наиболее унифицированное решение для различных платформ — одна и та же ракета для ПЗРК, максимального количества наземных пусковых установок, а также авиационного вооружения», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Дениса Поповича, пришло время вывести из состояния экспериментального лазерное оружие, которое может быть эффективным для борьбы с реактивными БпЛА именно в условиях города.

Напомним, первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров предупредил, что уже в ближайшее время Россия начнет массово использовать дроны с реактивными двигателями.