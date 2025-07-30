- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 751
- Время на прочтение
- 2 мин
Новый звук ночной тревоги: в чем угроза реактивных дронов
Противодействовать таким воздушным целям, которые развивают скорость более 500 км/ч, не сможет ни один зенитный дрон.
Российская террористическая армия два дня подряд атакует Украину с применением новых реактивных дронов, которые имеют не только другой звук во время полета, но и создают новые проблемы для украинской ПВО.
«Теперь мы с вами узнаем новый ночной звук — звук реактивного Шахеда. Пока не массово, но уже второй день подряд», — написал вечером 30 июля специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».
По его словам, реактивный «Шахед» — это ответ противника на успех наших зенитных дронов.
«Насколько их будет много в ближайшие месяцы пока информации нет», — добавил эксперт.
Военный обозреватель Денис Попович отметил, что противодействовать таким воздушным целям, которые развивают скорость более 500 км/ч, не сможет ни один зенитный дрон.
«Невозможно сбить цель, которая летит со скоростью 500-600 км/ч, снарядом, который развивает 250-300 км/ч. Разве что оператор будет иметь большое профессиональное везение и удачный встречный курс», — отметил он.
По словам Поповича, существует два реальных варианта противодействия — дальнобойная зенитная артиллерия с радиолокационным наведением и системой управления огнем и обязательно зенитные ракеты.
«Реактивные цели наиболее эффективно сбиваются именно ракетами. Нам нужно наиболее унифицированное решение для различных платформ — одна и та же ракета для ПЗРК, максимального количества наземных пусковых установок, а также авиационного вооружения», — подчеркнул он.
Кроме того, по мнению Дениса Поповича, пришло время вывести из состояния экспериментального лазерное оружие, которое может быть эффективным для борьбы с реактивными БпЛА именно в условиях города.
Напомним, первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров предупредил, что уже в ближайшее время Россия начнет массово использовать дроны с реактивными двигателями.