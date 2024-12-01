Ноябрь стал рекордным для потерь армии РФ: сколько живой силы и техники врага ликвидировано

Кремль продолжает тратить огромные ресурсы на войну и игнорирует потребности собственного населения.

Ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

За месяц россияне потеряли:

45 720 ликвидированных и раненых военных, а это условно более 3 мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ;

2030 человек – самые большие потери в сутки с 24 февраля 2022 года;

307 танков – около 10 батальонов;

899 ББМ – эквивалент почти 4 мотострелковых дивизий;

884 артсистемы – условно 49 артдивизионов.

Ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковых дивизии сухопутных войск.

Примерная стоимость утраченной техники в ноябре 2024 года – более 3 млрд долларов.

Напомним, украинский военный эксперт сообщил об опасности захвата двух крупных городов в Донецкой области. После захвата города Курахово, враг может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска.

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