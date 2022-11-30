Ножом вырезали татуировки: мариуполец рассказал о зверствах оккупантов на блокпостах

Житель Мариуполя рассказал, что ему пришлось пережить по дороге из оккупированного города.

О зверствах российских окупантов по отношению к мирному населению уже известно не только в Украине, но и в мире. Однако каждый раз становятся известны новые жуткие детали, от которых кровь стынет в жилах.

Житель Вадим Заболотный, которому удалось спастись из захваченного врагом города и живет сейчас во Львове, рассказал о зверствах оккупантов на блокпостах. Об этом пишет "24 канал".

Он с женой скрывался в укрытии печально известного мариупольского драмтеатра, который незадолго после выезда Вадима разбомбили россияне.

"Я понял, что ждать больше нечего. Надо что-то решать сейчас. Интересно, что до этого момента не было мнения, что вот я через 5 минут приду и скажу жене: "5 минут на сборы, и мы отправляемся", – вспоминает мужчина.

Вадим предлагал уехать двоим своим знакомым, но они отказались. Один из них, 28-летний Назар из Западной Украины, погиб.

По словам мужчины, дорогой было около десятка вражеских блокпостов. Вадиму подобрал по дороге двух пассажиров – ребят. У них был блок сигарет, который отдали как взятку оккупантам, чтобы задобрить.

Мариуполь рассказывает, что на одном из блокпостов оккупанты остановили машину. У одного из пассажиров нашли татуировку и захватчики вживую ножом вырезали ее. По его словам, все люди из этой машины оказались в плену врага.

Преступления России в Украине

В посольстве США заявили, что в каждом регионе, где побывали оккупанты, есть доказательства о военных преступлениях РФ. Полицейские обнаруживают тела убитых и замученных граждан, повреждения домов, исследуют места обстрелов.

Так, житель Казачьей Лопани в Харьковской области рассказал, как его семью пытали оккупанты. А в Херсонской области оккупанты до смерти замучили местного пастора и его 19-летнего сына.

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