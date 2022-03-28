"Ну, нет у нас, мы бы с удовольствием": Зеленский о "биолабораториях" и "химическом оружии"

"Ну, нет у нас, мы бы с удовольствием": Зеленский о "биолабораториях" и "химическом оружии"

Зеленский уверен, что философия ядерного разоружения верна, но нельзя все же через слабости одних выстраивать свою империю.

В Украине нет химических биолабораторий и химического оружия. Это анекдот.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

Владимир Зеленский ответил на вопросы представителей российских СМИ

"Это анекдот. Здесь мне ничего объяснить. Ну, нет у нас. Ну, мы бы с удовольствием. У нас нет. Ядерного оружия нет, химических биолабораторий и химического оружия нет. Нет этого. Если бы такой был человек, как я, в те времена, когда подписывала наша страна сдачу наших интересов, я это иначе не называю... Я бы так это все не отдал... Так же, как бы не отдавал эту историю — вот вам и флот, живите и раздавайте паспорта российские и в Крыму, и тому подобное", — отметил он.

По словам президента, нужно было сразу честно поступить.

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"Сказать, что здесь много россиян. У нас здесь много в Севастополе живет наших моряков, несмотря на то, что это ваша земля независимая, давайте примем решение, что будут здесь и украинцы, и россияне, и будут действовать честно. А не тихонько приплывали, раздавали... И этот флот, который покупали их российские чиновники и т.д. А украинские власти закрывали на это глаза, абсолютно", — подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что это кража территории со стороны России и абсолютное предательство со стороны Украины.

"Вот что это было в те 1990-е годы по отношению к Крыму и своей независимой территории. Поэтому, как и с этими лабораториями… Вы же все здесь были! Как мы могли вообще кого-то фигней какой-то травить? Так мы с врагами так никогда не поступали", — сказал он.

Зеленский уверен, что философия ядерного разоружения верна, но нельзя все же через слабости одних выстраивать свою империю. Это просто невозможно. Потому что империи строятся на экономике, а не на устрашении.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к ВОЗ как партнерам, досконально знающим систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине, выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости пропаганды РФ, которая распространяет очередные бессмысленные фейки о якобы "биологическом и химическом оружие и якобы следах его разработки в Украине".

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